台湾汇市：台币早盘一度跌至近三个月最低，受外资大举汇出及韩元贬值影响

路透台北7月6日 - 台币兑美元周四早盘走低，一度触及近三个月盘中最低水准。交易员表示，受到外资大举汇出及韩元贬值等冲击，今天台币开低走低；而随台币走贬，近期积极抛汇的出口商开始惜售美元，卖单大多往后退到30.550-30.600间，短线台币趋势偏贬。

他们说，早盘台股期、现货同步走跌，加大外资汇出力道，各大外资保管银行有志一同买入美元，且韩元兑美元贬破1,150价位，带动台币进一步走跌，最低贬到30.550。

〞外资汇出量很大，进口商跟着进来抢美金。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员指出，随台币走低且盘中往30.550低价靠拢，出口商美元卖盘随之收手，取而代之的是担心台币续贬的进口商进场抢进美元。

他表示，这波台币开始走低时，出口商即一路站在卖方(抛出美元)，惟在台币走贬且趋势仍看贬之下，出口商亦开始惜售美元，短线台币估须贬破30.600大关，出口商卖单才会再度出笼；但相对的，进口商则担心台币续挫而抢进美元，进而加重台币贬值力道。

早盘台币兑美元盘中最低跌至30.550，创近三个月盘中新低，此前盘中新低为4月12日的30.680。

交易员并称，由于台股目前处于相对较高的点位，料7月下旬以后上市柜公司现金股利将陆续入帐，届时外资汇出力道加大，短线台币不易摆脱近期偏弱格局。

本地时间10:49，台币兑美元贬值3.5分报30.544，区间在30.481-30.550，台北外汇经纪商成交量为3.2亿美元；而韩元兑美元报1,152.5，上日收在1,150.5；台股加权指数则跌0.61%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.546/30.586，上日收在30.517。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.450-30.580

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