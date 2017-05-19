台湾汇市：台币早盘下跌，因韩元贬值与外资偏向汇出

路透台北5月19日 - 台币兑美元周五早盘走贬。交易员指因韩元兑美元持续贬值，以及外资偏向汇出等因素影响。

他们表示，海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度持续收敛，显示海外投资人看升台币的情绪已不似先前明显。出口商眼见台币续贬，也将美元卖价愈挂愈高。

〞出口商心态有点转惜售了，不过还是要看美元能否升破30.300。〞一银行交易员说。

另一大型银行交易员则指出，本周台股虽然多次稳在万点之上，但已不见新一波外资汇入买股，反而有逢高出脱汇出的需求，虽然量能还不大，但似乎显示外资的心态已在转变。

交易员指出，美国“通俄门”事件是否有后续发展不确定性仍高，美股先前因特朗普行情出现的超涨行情，也有进一步修正的可能性，若美股持续回档，台股、台币料将跟进下跌。

台北外汇开盘一小时成交量为1.91亿美元，上日同期为2.89亿美元。本地时间10:15，台币兑美元贬4.4分报30.269，上日收在30.225；韩元兑美元报1,129.3，上日收在1,124.5；台股加权指数则跌0.10%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.242/30.282，上日收在30.223。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.200-30.300

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