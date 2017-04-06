台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向

路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
汇银人士表示，外商银的方向并不明显，未见大幅进出。目前值月初，出口商抛汇量能尚不大。他们表示，在中美元首会面之前，预料国际美元的走势不会有太明确方向。
〞央行也休眠很久了，盘中很少介入，〞一位小型商银交易员表示。
本地时间10:04，韩元兑美元报1,129.3，上日收在1,124.4；台股加权指数则跌0.39%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.411/30.431，上日收在30.426。
中国国家主席习近平将于今日及明日同美国总统特朗普举行会晤。外汇政策专家称，特朗普看起来不太可能在刚刚与习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国。
本地时间1006，台币兑美元贬值5.4分，报30.435。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.380-30.480
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)