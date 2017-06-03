台湾汇市：台币早盘小升，反应美国非农就业数据偏弱

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月3日 - 台币兑美元周六早盘小升，主要反应上日美国非农就业数据偏弱，国际美元走低所致，但交投清淡。
交易人士说，国际美元走疲，拉抬台币的多头意愿。台币升近30价位时，进口商稍多，出口商则不愿再抛汇。外资则稍有汇入。
〞今天出口商不想卖(美元)，大部分是外资卖给进口商。〞一位大型商银交易员表示。
美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。
本地时间10:47，台币小升2.3分报30.094，稍早曾触及30.055高位；台股加权指数则跌0.04%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍在价平近；目前一个月美元/台币远汇报30.093/30.123，上日收在30.076。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.020-30.120
最新相关报导链接：
--《即时观点》美国5月非农就业数据不及预期，但失业率降至16年低点4.3%
--《全球汇市一周综述》美元受升息预期支撑，但政治麻烦拖后腿(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为