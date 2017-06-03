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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 10:55 BJT

台湾汇市：台币早盘小升，反应美国非农就业数据偏弱

路透台北6月3日 - 台币兑美元周六早盘小升，主要反应上日美国非农就业数据偏弱，国际美元走低所致，但交投清淡。

交易人士说，国际美元走疲，拉抬台币的多头意愿。台币升近30价位时，进口商稍多，出口商则不愿再抛汇。外资则稍有汇入。

〞今天出口商不想卖(美元)，大部分是外资卖给进口商。〞一位大型商银交易员表示。

美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。

本地时间10:47，台币小升2.3分报30.094，稍早曾触及30.055高位；台股加权指数则跌0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍在价平近；目前一个月美元/台币远汇报30.093/30.123，上日收在30.076。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.020-30.120

最新相关报导链接：

--《即时观点》美国5月非农就业数据不及预期，但失业率降至16年低点4.3%

--《全球汇市一周综述》美元受升息预期支撑，但政治麻烦拖后腿(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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