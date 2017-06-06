台湾汇市：台币早盘小升，国际美元走跌各方交投保守

路透台北6月6日 - 台币兑美元周一早盘小升。国际美元小跌，不过本周有不少政治变数在前，各方观望，交投意愿保守。

他们表示，今日盘初外资略有抛汇，进口商则在美元低档挂出颇多买单。周四包括英国大选等变数，让各方的交投意愿保守，观望后势。

〞周四还有英国的不确定因素，台币不会跑太远。而且下周还有美国FED要开会的重头戏。〞一位大型本地商银交易人士说。

他们也说，亚币近期虽强，但也都到了一定价位，再升恐缺乏动力。接下来就看美国联邦储备理事会的开会结果。因此，短期之内预料台币将在既定区间之内游走。

本周四(8日)有英国大选投票；此外美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证。此可能牵动美国政局发展。

至于下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。

本地时间10:29，台股加权指数则跌0.33%。至于台币则是升2.4分报30.066。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再度扩大，报-0.050/-0.040；目前一个月美元/台币远汇报30.038/30.053，上日收在30.051。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.050-30.100

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