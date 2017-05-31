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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:37 BJT

台湾汇市：台币早盘小升，长假过后又临月底出口商抛汇较多

路透台北5月31日 - 台币兑美元周三早盘小幅走升。交易员表示，端午长假过后又临月底，出口商抛汇力道较强，推升台币随亚币趋高。

他们指出，外商银今日买卖汇都有，偏向小幅抛汇，整体而言买卖美元的量并不大，大多处于区间交易；至于近期国际消息面的影响尚不大，各方仍在观望美元是否有最新方向。

〞月底的关系，出口商丢了很多（美元），〞一位小型商银交易员表示。

本地时间10:29，台币兑美元升2.4分报30.098。韩元兑美元报1,122.4，上日收在1,125.1；台股加权指数则跌0.29%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.092/30.102，上日收在30.140。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.060-30.160

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--《汇市简讯》美元/日圆小升，月底进口商买需胜过美债收益率疲弱影响 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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