台湾汇市：台币早盘小幅贬值，因亚币偏弱且穆迪调降中国评级

路透台北5月24日 - 台币兑美元周三早盘小幅贬值。交易员表示，因国际美元偏强令亚洲新兴货币同步走弱，且评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级。

交易员指出，由于台币这两天终于出现像样的贬值走势，也诱发出口商的抛汇卖压，接近30.200价位的美元供给量大增。至于外资则是有买有卖。

〞30.20以上有更多人要丢美元，我这边一堆人排队。〞一银行交易员说。

另一大型银行交易员则称，今日韩元兑美元走贬，离岸人民币也反映穆迪下调发行人评级而偏弱，亚洲新兴货币整体下滑的气氛不利台币。

评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。

台北外汇开盘一小时成交量为1.64亿美元，上日同期为1.21亿美元。本地时间10:14，台币兑美元贬值1.3分报30.179，上日收在30.166；韩元兑美元报1,126.8，上日收在1,124.2；台股加权指数则涨0.28%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.140/30.160，上日收在30.130。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.150-30.230

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--中国评级：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1，展望从负面调整为稳定(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)