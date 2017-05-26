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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 10:28 BJT

台湾汇市：台币早盘小贬，因韩元下跌与股市表现偏弱

路透台北5月26日 - 台币兑美元周五早盘小幅贬值。交易员表示，因韩元兑美元略为走贬，且股市走势偏弱，再加上端午节长假在即，市场操作偏向保守。

交易员认为，美联储会议记录暗示将缓步升息的效应令美元欲振乏力，市场在6月中美联储召开议息会议前，料将围绕着升息机率议题打转。在此情形下，台币回落幅度将有限，应该还是维持偏强整理格局。

〞外资一早虽有汇入，但韩元贬，台币也不会强。〞一银行交易员说。

另一银行交易员表示，出口商仍有抛汇需求，在30.100价位上方的意愿较高。预料台币盘中料随韩元与股市走势震荡。

台北外汇开盘一小时成交量为1.92亿美元，上日同期为7,300万美元。本地时间10:20，台币兑美元贬值2.6分报30.110，上日收在30.084；韩元兑美元报1,118.7，上日收在1,116.5；台股加权指数则跌0.15%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.070/30.087，上日收在30.086。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.080-30.150

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