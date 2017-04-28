台湾汇市：台币早盘平盘附近狭幅游走，外资小幅进出短线料陷区间整理

路透台北4月28日 - 台币兑美元周五早盘在平盘附近狭幅游走。交易员表示，韩元等亚币普遍走贬、进口商持续进场买汇，而外资则呈小幅进出，短线台币料将陷区间整理格局。
他们指出，今天虽是月底的最后一天，惟出口商经近日大举抛汇后，目前手中美元大致已经卖得差不多，早盘因而未见出口商踪迹；相较之下，进口商的美元买盘仍相当强劲。
〞早上有进口商进来买(美元)，外资有买有卖，但量不大。〞一大型银行交易员说。
他并称，由于韩元等亚币今天明显偏弱势，台币在出口商收手、进口商则续买美元影响之下，走势略为偏贬；不过，盘中仍见外资呈小量进出，台币随外资汇入或汇出力道强弱的步伐，呈现忽升忽贬状态。
交易员表示，在韩元等亚币均走贬之下，央行不会让台币独强；且台币往上走有进口商和散户逢低进场买汇、往下走又有出口商及外资等零星美元卖单出笼，使台币陷区间狭幅整理走势。
本地时间10:41，韩元兑美元报1,132.1，上日收在1,130.1；台股加权指数则涨0.12%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.090/30.110，上日收在30.100。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.120-30.200
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(记者 罗两莎；审校 张喜良)