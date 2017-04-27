台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡

路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
他们表示，台币在经昨日一路狂奔之后，今天出现激情过后的平静，且因韩元等亚币多偏弱，外资仅小幅进出，而出口商则是高挂在30.150附近着等卖(美元)，盘面上仅剩实质买卖需求，台币走势趋稳，在平盘附近狭幅波动。
〞韩元转贬了，人民币也偏弱，外资有买有卖，但量都不大。〞一大型银行交易员说。
另一大型银行交易员指出，昨天外资疯狂涌入，进场狂抛美元，带动台币一度升破30元大关，台币在睽违两年半后再度见到〞2字头〞，除吸引进口商进场大买美元，〞台湾大妈〞买汇力道亦相当强劲。
〞昨天外资进来的钱全部被台湾大妈买光，大妈们至少买了五、六亿美金。〞他说；而台币经昨天一路狂涨后，今天早盘因外资汇入趋缓而恢复平静，交投转清淡
他并称，短线除观察外资动向外，另一观察重点在〞贸易大战〞何时开打，一旦打开，韩元等非美货币转贬，以目前看起来似乎快要开打了，台币有望跟随韩元等亚币反转走弱。
本地时间10:28，韩元兑美元报1,131.9，上日收在1,125.1；台北外汇经纪商成交量为1.6亿美元。另台股加权指数则跌0.26%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.038/30.068，上日收在30.046。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.070-30.150
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(记者 罗两莎；审校 乔艳红)