台湾汇市：台币早盘微扬，暂在既有区间整理关注外资进一步动向

路透台北5月8日 - 台币兑美元周一早盘微扬。交易员表示，尽管美国4月非农就业报告优于预期利于支撑美元，但法国总统大选由中间派候选人马克龙胜选，拉抬欧元等非美货币走势，两相力道抵销后令美元表现持稳，台币早盘也暂在区间内小升，后续关注外资进一步动向。

他们指出，盘初交投较显淡静，台北外汇开盘一小时成交量仅约1.25亿美元，主要来自进/出口商实质交易及日圆等外币换汇需求，其中进口商在台币升破30.120的美元买需较多，出口商则在台币靠向30.160时抛汇意愿较高，至于外资买卖汇皆有、暂看不出方向。

〞美国非农强成这样，为什么美元没动静，心里也觉得很纳闷。〞一位银行交易员说。

此外，市场对于明日韩国总统大选变数并未多加讨论，韩国金融市场周二也因举行总统大选而将休市一天。

美国劳工部上周五公布，非农就业岗位继3月增加7.9万个之后，4月猛增21.1万个，高于今年迄今的月均增幅18.5万个。4月失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低位，也远低于美联储对实现充分就业所需失业率给出的最新预估中值。

本地时间10:12，台币兑美元升3.2分报30.150；韩元兑美元报1,133.2，上日收报1,132.7；台股加权指数则涨0.12%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报30.084/30.105，上日收在30.097。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.100-30.200

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