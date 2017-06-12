台湾汇市：台币早盘微贬因美科技股挫低外资汇出，出口商抛汇抑贬势

路透台北6月12日 - 台币兑美元周一早盘小幅走贬。交易员称，在外资汇出及韩元贬值带动下，台币亦呈贬值走势；惟随台币走低，出口商纷纷进场抛售美元，台币在外资和出口商两股力道拉锯下，早盘呈小贬格局。

他们表示，受到上周五美科技股挫低冲击，早盘台股大型权值股--台积电一度下跌逾2%，外资亦买入美元并汇出，但台币走低即引出口商进场抛汇，短线台币料将呈量缩缓跌走势。

〞外资买(美元)很久了啦，聪明的钱都先出去了，现在又来一个(美科技股挫低)利空，外资当然是继续、默默地汇出啊。〞一大型银行交易员说。

他并称，今年以来外资大举汇入，带动台湾股汇双涨；惟随台币走升、台股走扬，较早进来的外资开始获利了结并反手汇出，但出口商则站在卖方，〞最近的主轴就是出口商一直卖美元，因为他们旧的美元部位都泡在水里了，新进来的(出口收入)美元只好先处理掉。〞

另一大型银行交易员亦指出，早盘外资偏汇出，惟出口商美元卖盘尚未消化完毕，出口商逢高抛出美元，缓和台币贬势，不过，成交量不大，使台币呈区间狭幅波动。

台积电周一盘初股价一度大跌逾2%，后跌幅稍有收敛。因美国大型科技股遭到抛售，股价重挫。

美国股市上周五涨跌互见，科技股遭到抛售，重创纳斯达克指数，并拉低道琼工业指数和标准普尔500指数。三大股指盘中均刷新纪录高位，科技股重挫2.7%。

本地时间10:41，韩元兑美元报1,124.8，上日收在1,123.2；台股加权指数则跌0.59%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘无大变化；目前一个月美元/台币远汇报30.135/30.150，上日收在30.145。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.100-30.200

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