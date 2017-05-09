台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛

路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。

他们指出，盘初交投持稳偏淡，台北外汇开盘一小时成交量仅约1.14亿美元，主要来自出口商在台币跌向30.200的卖需较多，以及外资在区间内买卖汇交投皆有、方向暂不明显，至于进口商交投则较显安静。

〞台股上万点是不是可以持续，还是碰一下就下来，还很难说。〞一位大型银行交易员说。

台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。

至于韩国金融市场周二因举行总统大选而休市一天。交易员称，若这次韩国大选结果符合市场预期将可视为短多，但仍须持续关注国际美元后市及外资流向。

韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并冲击政界和企业界精英。若无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希望对大型家族企业进行有力改革。

本地时间10:28，台币兑美元跌1.8分报30.184；台股加权指数则涨0.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘小幅缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.132/30.152，上日收在30.138。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.120-30.220

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