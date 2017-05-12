台湾汇市：台币早盘持续微扬，因台股万点强势整理惟进口商买汇收敛升幅

路透台北5月12日 - 台币兑美元周五早盘持续微扬。交易员指出，由于台股仍强势在万点附近整理，以及韩元盘初微升，此皆带动台币早盘区间偏升，惟随着进口商进场买汇及韩元升幅收敛，料台币多维持盘整格局，后续关注外资操作动向。

他们表示，盘初交投较显淡静，台北外汇开盘一小时成交量仅1.19亿美元，主要来自进/出口商实质交易需求，其中进口商在台币升破30.150时买汇意愿较高，出口商则在台币靠向30.180时抛汇卖需微增，令台币暂在区间内随韩元窄幅波动。

〞早上台币没有方向，就跟着韩元区间整理。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员也称，尽管外资已连四日买超台股逾200亿台币，但盘初外资买卖汇皆有、暂看不出明显交易方向，后续仍须关注美元走势及外资进一步动向。

本地时间10:21，台币兑美元升4.9分报30.166，上日收在30.215；韩元兑美元报1,127.0，上日收在1,127.9；台股加权指数则跌0.11%，盘中最高至10,008.25点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致同于上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇报30.112/30.126，上日收在30.063。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.100-30.200

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