台湾汇市：台币早盘走升续探逾两年半高位，因外资汇入及台股万点在望

路透台北5月3日 - 台币兑美元周三早盘走升续探逾两年半新高。交易员表示，随着国际地缘政治干扰因素逐渐平息，避险情绪降温带动美元指数偏弱整理，加以资金行情推升台股将战万点大关，及外资汇入等皆利于台币走势偏强升破30元关口，今日料暂在29.950上下整理。
他们指出，尽管日本、韩国及香港等主要亚洲地区今日皆因假期休市，但盘初交投仍旧热络，台北外汇开盘一小时成交量达2.37亿美元，主要消化外资美元卖需，以及来自进口商的买汇需求、散户间的日圆等外币换汇潮，至于出口商也见少数进场抛汇。
〞还是要看外资，外资常常有一搭没一搭的。〞一位大型银行交易员说。
今日台币盘中最高来到29.940，续探逾两年半盘中新高，前高为2014年9月9的29.935。
本地时间10:16，台币兑美元升8.1分报29.981，上日收在30.062；台股加权指数则涨0.24%报9,965.00点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.901/29.937，上日收在29.928。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•29.900-30.000
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(记者 詹静宜； 审校 曾祥进)