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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 10:21 BJT

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬

路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。

交易员指出，虽然台币早盘走升，但有看到部分进口商与外资承接美元，使得台币升值幅度未进一步扩大。出口商则倾向看到30.100价位再行抛汇。

〞出口商在30.100以下比较看不到，台币主要靠韩元升值带动。〞一银行交易员说。

另一银行交易员则称，外资这两天动向较不一致，今日也是买卖皆有，感觉早盘观望的气氛较浓一些。

台北外汇开盘一小时成交量为7,300万美元，上日同期为1.64亿美元。本地时间10:12，台币兑美元升值8.3分报30.100，上日收在30.183；韩元兑美元报1,118.1，上日收在1,126.8；台股加权指数则涨0.48%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.007/30.058，上日收在30.095。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.000-30.230

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