台湾汇市：台币早盘走贬，因台股下滑与韩元走跌

路透台北5月17日 - 台币兑美元周三早盘走贬，交易员指因受台股下跌，且韩元兑美元走贬拖累，外资也偏向汇出。

他们表示，虽然国际美元承压，不过今日台币却未反应，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)折价幅度也未再扩大，显示海外投资人也对台币走势有所保留。不过出口商在30.100上方抛汇，则对台币发挥些许支撑。

〞股市跌破万点，外资比较偏向汇出。〞一外商银行交易员说。

另一银行交易员则称，今日韩元与台币并未反映美元的弱势，可能与昨日明晟(MSCI)同步调降台湾与韩国股市的投资权重有关，部分外资配合调整先行汇出资金。

台湾证券交易所周二表示，明晟(MSCI)公布第二季相关指数调整，台股于亚洲(日本除外)指数(MSCI AC Asia ex Japan)及新兴市场指数权重分别下调0.03及0.05百分点，调整后权重分别为14.11%及12.04%，于6月1日生效。

台北外汇开盘一小时成交量仅8,400万美元，上日同期为1.25亿美元。本地时间10:10，台币兑美元贬0.9分报30.124，上日收在30.115；韩元兑美元报1,118.0，上日收在1,116.0；台股加权指数则跌0.42%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.070/30.090，上日收在30.031。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.100-30.200

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