台湾汇市：台币早盘走贬，因台股随美股回挫与外资汇出

路透台北5月18日 - 台币兑美元周四早盘走贬。交易员指因台股跟随美股回挫、韩元兑美元贬值，以及外资汇出等多重因素影响。

他们表示，台币盘初出现较明显的贬值幅度，也吸引了出口商抛汇，大致抵消了外资买汇的力道，使得台币汇价停留在30.200附近整理。

〞美股跌，台股还能不跌吗？外资还能不卖股汇出吗？〞一银行交易员说。

不过随着台股跌幅的逐渐收敛，台币的贬值幅度也渐渐缩小。交易员认为，美国总统特朗普已成为影响全球金融市场走向的最大变数，短线仍将持续观察这次政治危机的后续发展，若是美股续跌，台币也难逃随台股修正的命运。

台北外汇开盘一小时成交量扩增至2.89亿美元，上日同期为8,400万美元。本地时间10:19，台币兑美元贬4.8分报30.188，上日收在30.140；韩元兑美元报1,126.4，上日收在1,118.3；台股加权指数则跌0.52%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.127/30.167，上日收在30.137。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.170-30.250

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