台湾汇市：台币早盘走贬，因国际美元续强且外资买汇

路透台北3月31日 - 台币兑美元周五早盘贬值，汇银人士指出，美国经济数据表现稳健推升美元走强，台币纵有出口商季底抛汇，但因清明节长假在即，外资偏向买进美元降低风险，台币得以延续前两天的贬势。
他们表示，美元走势仍是最大影响主因，虽然基本面持续好转支撑美元走强，但市场情绪却随时跟着美国总统特朗普的态度转弯，这次美元强势走势会维持几天，难以预料。
〞出口商一直抛，是有外资买，长假前会比较谨慎一点。〞一位银行交易员说。
另一银行交易员则称，清明节四天长假在即，外资在台股现货降低持股比重，并转换成美元避险均属正常，再加上韩元兑美元也走贬，台币自然偏弱。
交易员称，开盘一小时台北外汇经纪公司成交约1.76亿美元，上日同时段则约1.58亿美元。
本地时间10:19，台币兑美元贬值6.9分，报30.384；韩元兑美元报1,119.5，上日收在1,117.2；台股加权指数则跌0.15%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.332/30.351，上日收在30.261。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.300-30.450。
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(记者 董永年； 审校 杨淑祯)