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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 10:33 BJT

台湾汇市：台币早盘连两日扬升，受人民币偏强带动且出口商略抛汇

路透台北6月1日 - 台币兑美元周四早盘小幅走升。交易员表示，亚币中的人民币再度走强，出口商也略有抛汇，令台币第二日扬升。

他们指出，人民币盘初再大涨创下七个月的新高，带动了亚币的多头气氛。外商银今日抛汇和买汇皆有，方向尚不明确。而出口商在进入月初之际略有抛汇，惟量能不若上日。

〞出口商也有抛美元，但量不多，〞一位中型商银交易员表示。

他们认为，受到国际美元走势偏弱的影响，今日人民币走势强劲，带动亚币的多头气氛。只不过，也有交易员认为，人民币本波只是落后补涨，预料不会成为主导亚币未来方向的主流族群。

本地时间10:25，台币兑美元升3.1分，报30.071；人民币兑美元升值报6.7953，开盘报6.8011；台股加权指数则涨0.24%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.045/30.062，上日收在30.106。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.020-30.120

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