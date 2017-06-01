台湾汇市：台币早盘连两日扬升，受人民币偏强带动且出口商略抛汇

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月1日 - 台币兑美元周四早盘小幅走升。交易员表示，亚币中的人民币再度走强，出口商也略有抛汇，令台币第二日扬升。
他们指出，人民币盘初再大涨创下七个月的新高，带动了亚币的多头气氛。外商银今日抛汇和买汇皆有，方向尚不明确。而出口商在进入月初之际略有抛汇，惟量能不若上日。
〞出口商也有抛美元，但量不多，〞一位中型商银交易员表示。
他们认为，受到国际美元走势偏弱的影响，今日人民币走势强劲，带动亚币的多头气氛。只不过，也有交易员认为，人民币本波只是落后补涨，预料不会成为主导亚币未来方向的主流族群。
本地时间10:25，台币兑美元升3.1分，报30.071；人民币兑美元升值报6.7953，开盘报6.8011；台股加权指数则涨0.24%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.045/30.062，上日收在30.106。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.020-30.120
最新相关报导链接：
--中国汇市：人民币早盘随中间价大涨，升破6.80关口创近七个月新高
--《全球汇市》美元指数徘徊在六个半月低位附近，英镑下跌(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为