台湾汇市：台币早盘随外资汇出微贬，因出口商逢高抛汇提供支撑

路透台北6月23日 - 台币兑美元周五早盘微幅走贬；交易员表示，受台股小跌及外资持续汇出影响，早盘台币走势偏弱，短线观察重点在外资后续追价力道。

他们并指出，外资汇出促贬台币，但随台币贬至30.450附近即遭逢出口商的卖压，让台币获适度支撑。

〞我这里遇到的都是外资，外资有小幅的汇出，不过，到30.450上方出口商就出来挂单了。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，早盘本地银行持续抛出来自出口商的美元卖单，而外商银行则一直在买美金，〞土洋攻防持续中，戏码都一样。〞

他们表示，今天外资买汇力道不强，而出口商大多挂在30.450上方等着卖美金，土洋对决力道偏弱，台币料将呈狭幅整理走势。

本地时间10:38，台币兑美元贬2.3分报30.465，交易区间在30.400-30.468；韩元兑美元报1,140.8，上日收在1,140.9；台股加权指数则跌0.08%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.430/30.448，上日收在30.392。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.400-30.500

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元持稳，因美债收益率偏低抵消稳健经济数据的影响

--《综述》美国一周初请失业金人数略升，但不改就业市场紧俏形势