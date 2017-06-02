台湾汇市：台币早盘随股市小升，市场观望非农就业数据

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月2日 - 台币兑美元周五早盘小升。交易员表示，韩元走强，且台股再度上涨激励台币多头；不过今晚美国非农就业数据将公布，市场观望等待结果。
汇银人士表示，虽然台股再展现强势，不过有交易员表示，盘初外资先汇出，但之后美元买盘稍少。台币市场气氛偏向观望。央行近期未见太大的动作。
〞台币之前破30，老大(央行)比较紧张...不过赌场他开的，他都掌握中啦!〞一位小型商银交易人士说。
交易员也说，台币升至30.100价位下方出口商的美元卖盘也少见了，市场交投陷入整理。市场寄望今日的非农就业数据指引方向。
人民币市场波动颇大。路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.22%至93.16；SDR篮子指数微升至94.4，BIS篮子指数微升至94.06。香港离岸人民币周五早盘跌逾300点破6.78关口，因美元指数企稳回升，且离岸人民币资金面好转。
本地时间10:35，韩元兑美元报1,120.6，上日收在1,122.0；台股加权指数则涨0.53%。
路透调查显示，分析师预测美国5月非农就业岗位增加18.5万个。就业报告强于预期，会提高市场对于美联储在6月及以后升息的预期。近期的一系列指标表现不佳，令美联储升息预期降温。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为价平；目前一个月美元/台币远汇报30.073/30.103，上日收在30.130。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.050-30.130
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--《独家新闻》OPEC 5月会议讨论过再减产1-1.5%，可能重新考虑该提议(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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