版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 10:42 BJT

台湾汇市：台币早盘随韩元小升，美国非农就业数据不如预期

路透台北6月5日 - 台币兑美元周一早盘小升。美国非农就业增速不如预期，令美国升息的预期减弱，韩元盘初走强。至于外资和出口商则抛售美元，使台币略微走强。

汇银人士说，虽然台币已升至30附近，但出口商今日仍略有进场抛汇，推升台币。不过今日交投仍然偏向清淡，只靠实质需求交易。

〞韩元走强，一开盘台币也反应一下。〞一位小型商银交易员说。

交易员说，至10时为止，台北外汇中心成交仅有72支，相当清淡。

本地时间10:36，韩元兑美元报1,119.0，上日收在1,121.8；台股加权指数则涨0.23%。台币兑美元则升3.3分报30.094。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇报30.095/30.115，上日收在30.076。

美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.050-30.120

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美国公布疲弱就业数据后，美元跌至七个月低点(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐