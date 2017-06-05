台湾汇市：台币早盘随韩元小升，美国非农就业数据不如预期

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月5日 - 台币兑美元周一早盘小升。美国非农就业增速不如预期，令美国升息的预期减弱，韩元盘初走强。至于外资和出口商则抛售美元，使台币略微走强。
汇银人士说，虽然台币已升至30附近，但出口商今日仍略有进场抛汇，推升台币。不过今日交投仍然偏向清淡，只靠实质需求交易。
〞韩元走强，一开盘台币也反应一下。〞一位小型商银交易员说。
交易员说，至10时为止，台北外汇中心成交仅有72支，相当清淡。
本地时间10:36，韩元兑美元报1,119.0，上日收在1,121.8；台股加权指数则涨0.23%。台币兑美元则升3.3分报30.094。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇报30.095/30.115，上日收在30.076。
美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也遭下修，暗示就业市场正在失去动能，但失业率降至16年低点4.3%的水平。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.050-30.120
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--《全球汇市》美国公布疲弱就业数据后，美元跌至七个月低点(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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