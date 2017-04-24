台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱

路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
他们表示，法国中间派候选人马克龙如预期旗开得胜，欧元应声大涨，早盘亚洲股汇市均走扬，韩元兑美元一度升破1,130大关，最高至1,129.3；台币在外资小幅汇入及韩元升值带动之下延续先前升值格局。
〞早上有两家外资在卖美金，但量不大。〞一大型银行交易员说。
他并称，法国投票符合市场预期，欧元上演庆祝行情，美元应声走低；反应国际市场行情，早盘韩元跟着开高，台币顺势冲高盘中一度升值逾1角。
另一大型银行交易员则指出，早盘台币主要是跟着国际市场走升，但台币随升破30.300大关，进口商即进场大买美元，加上台股指数由涨转跌，台币升幅略缩减，回到30.300附近狭幅波动。
中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。
本地时间10:42，韩元兑美元报1,133.2，上日收在1,134.4；台股加权指数则跌0.24%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.238/30.255，上日收在30.291。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.250-30.360
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(记者 罗两莎；审校 张喜良)