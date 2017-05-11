台湾汇市：台币早盘随韩元等走升，外资进出动作不大陷区间波动

路透台北5月11日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员指出，受到韩元等亚币走扬，及台股再攻万点带动，台币跟着走扬，惟随即吸引进口商进场买汇，因而削弱台币升势。

他们表示，早盘未见外资大举进出，加上进口商和出口商各已设定好买卖汇的价位，台币升至30.200附近进口商就会进场买汇，但回落至30.250上方，又引出口商抛汇，使台币陷区间波动。

〞台币上有锅盖，下有铁板，今天就在锅盖和铁板的对决，但区间不会太大。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员则称，台积电昨日公布4月份营收虽衰退，惟早盘其股价不跌反涨，台股指数更是再度攻破万点大关；从台积电和大盘续攻来看，显示外资暂无大举汇出的压力，且随韩元早盘走扬，台币亦跟着走扬。

全球晶圆代工龙头--台湾台积电周三公布，4月合并营收568.7亿台币，年减14.9%，月减33.8%。

本地时间10:40，韩元兑美元报1,128.8，上日收在1,135.8；台股加权指数则涨0.36%，盘中最高至10,018.79点；台积电涨1.5%报207台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.147/30.188，上日收在30.190。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.150-30.280

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