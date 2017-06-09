台湾汇市：台币早盘随韩元趋升但未脱区间，台股扬升且外资汇入

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月9日 - 台币兑美元周五早盘走升。交易员表示，英镑因选举结果执政党失利而偏弱，但国际美元指数也不算强，盘初台币随韩元趋升，且台股扬升，外资汇入，惟未脱先前区间。展望下周则要观察FED的会议后说明。
汇银人士表示，国际美元一度反弹后又走低，台币仍维持过去的区间水位。展望下周，台币预料仍在30.000-30.200的水位盘整，料不脱区间。
〞下周FED要开会，大家觉得会升息已经确定了，现在要看会后声明今年要怎么升息。〞一位小型商银交易员说。
他们也说，出口商在30.1000有不少美元卖单挂着等待成交，台股今日则再上扬，外资汇入则大于汇出。
英镑周五亚洲时段大跌，英国大选中似乎没有哪个党派能够成为明显的赢家，这让已经承受美国和欧洲重大风险事件的投资者再受冲击。
周五伦敦股票交易所期货下跌，英债收益率下挫，英镑兑美元亦跌至1.27下方，为近两个月来首次，因工党领袖柯尔宾成为英国下任首相的可能性上升。
下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。
本地时间10:41，韩元兑美元报1,120.1，上日收在1,122.1；同时间台股加权指数则涨0.09%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘相差不大；目前一个月美元/台币远汇报30.070/30.090，上日收在30.110。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.050-30.180
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