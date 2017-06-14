台湾汇市：台币早盘震荡，观望美联储货币政策决议

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月14日 - 台币兑美元周三早盘震荡。交易员表示，开盘先反映韩元兑美元走升题材，但外资仍持续买美元令台币升幅收敛甚至转贬。惟美联储公布货币政策决议在即，市场气氛偏向观望。
交易员认为，市场虽高度预期美联储将于本次会议升息，但对利率前景以及缩表时程仍有高度不确定性。今早汇市先反映韩元走强，但外资还是买进美元，进口商见美元转强也抢补，但出口商则逢高抛汇，此令台币陷于狭幅整理。
〞外资最近几天陆续汇出，早上还在买(美元)。〞一银行交易员说。
另一银行交易主管则称，由于近期美股带头修正，市场看贬台币气氛渐浓。不过后市还是要看美联储货币政策的指引，以及国际金融市场变化而定。
台北外汇开盘一小时成交量为1.80亿美元。本地时间10:05，台币兑美元贬值1.1分报30.238，上日收在30.227；韩元兑美元报1,125.9，上日收在1,128.3；台股加权指数则跌0.09%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转微幅折价；目前一个月美元/台币远汇报30.234/30.254，上日收在30.224。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.170-30.250
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元持稳，投资者静候美联储会议政策线索
--《综述》美国生产者物价上月持稳，表明通胀在年初攀升后有所放缓(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为