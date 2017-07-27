台湾汇市：台币爆量收升1.5角创一个半月新高，美联储会后亚洲股汇表现强劲

* 美联储声明后美元走弱，亚币及亚股表现强劲 * 外商银猛抛汇，出口商也有零星抛盘 * 进口商及散户买盘进场 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250 路透台北7月27日 - 台币兑美元周四爆量收升1.5角，创约一个半月新高。交易员称，美国联邦 储备理事会(FED)声明后美元走弱，亚币及亚股表现强劲，带动台币扩大升势，外商银抛汇频繁。 汇银人士称，上周重量级个股股利派发后外资买汇力道偏向缓和，今日不论上下午外商银抛汇都颇为明显 ，出口商虽失望但也有零星抛盘。此外亚股走强亦带动台币升势。 〞台币偏升看。月底了出口商有美元卖压，而且台股不跌外资没理由大幅汇出。〞一位本地商银交易员说 。 台币今日收盘报30.252，前次收盘高点是6月15日的30.247。今日盘中最高触及30.200，前高则是6月15日 盘中触及的30.184. 美联储周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债。股市、债市和大宗商品市场周四 在亚洲交易时段全面上扬。多头在美国联邦储备理事会政策声明中嗅到通胀立场软化的味道。 此外，另外一位本地小型商银交易主管也表示，台币趋升后本地进口商和散户续纷纷进场买美元，此外预 期台湾央行也不乐见台币升势过猛，台币升幅受限。 〞下面有台湾大妈和老大(央行)守住，〞一位公营银行交易员说。 本周重大的现金股利发放情况还有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放12 9.9亿台币现金股利。交易员大多认为，与台积电相较，这些现金股利就算有汇出压力，也已轻微很多。 台湾股市周四收高远离月线，因美国联邦储备理事会会后声明对通胀立场软化，激励亚股普遍扬升。。 外资及陆资在台股转为买超49.44亿台币，转卖为买。 周四在亚洲交易时段，股市、债市和大宗商品市场全面上扬。多头在美国联邦储备理事会(美联储，FED) 政策声明中嗅到通胀立场软化的味道。除日本外亚洲股市处在2007年12月以来高位。 韩元兑美元收报1,112.8，上日收在1,121.8。 台湾股市周四收高远离月线，因美国联邦储备理事会会后声明对通胀立场软化，激励亚股普遍扬升。至于 外资及陆资在台股转为买超49.44亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去 不远；目前一个月美元/台币远汇报30.139/30.189，上日收在30.149。 交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.150-30.250。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.252 30.402 30.200-30.300 30.300 9.41 5.62 司 元太外汇经纪公 30.251 30.400 30.201-30.300 30.250 4.66 2.79 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.250/-0.220 -0.200/-0.170 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)