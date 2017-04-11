台湾汇市：台币由小升转小贬，地缘政治冲突升高避险情绪

路透台北4月11日 - 台币兑美元周二早盘小升转小贬。汇银人士表示，台币盘初一度走升，但韩元异常疲弱，使台币升势缩减至平盘附近。市场担忧地缘政治冲突恐有升高隐忧，避险情绪增令美元走强。
汇银人士表示，盘初外商银抛汇，使台币一度还升破30.600关卡盘中最强至30.580。但随着韩元走弱，台币走疲至平盘附近，转为小跌。本周末预料美国将会公布半年度的汇率报告，市场对此变数保持观望。而地缘政治冲突恐升高令避险情绪进场美元。
〞我在怕会不会有三次世界大战了。〞一位小型商银交易员说。
另外一位小型商银交易员认为，地缘政治冲突恐有升高隐忧，避险情绪增加令美元和日圆等避险货币受到青睐。
韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道飞弹，将采取强烈措施。
本地时间10:23，台币兑美元贬2.9分，报30.681，交投区间介在30.580-30.690；韩元兑美元报1,147.5，上日收在1,142.2；台股加权指数则跌0.53%。
本地时间10:40，在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不多；目前一个月美元/台币远汇报30.635/30.657，上日收在30.566。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.580-30.680
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(记者 高洁如; 审校 曾祥进)