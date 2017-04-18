台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓

路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
他们指出，由于东北亚地缘政治问题未解，早盘韩元等亚币均无明确方向；同时，外资和进出口动作都不大，均呈有买有卖(美元)的状态，台币跟随亚币陷区间狭幅波动。
〞大家都观望啊，地缘政治还法国选举，不确定因素太多了，大家只好缩部位啦。〞一大型银行交易员说。
他并称，因市场没有明确方向，早盘只剩下实质的买卖需求，大家都在等，等待要那一个方向走，致交投冷清，成交量不大。
另一大型银行交易员亦表示，由于市场潜在不确定太多，早盘外资仅小量进出，观望气氛趋浓厚，短线料将陷区间狭幅整理。
本地时间10:31，韩元兑美元报1,136.9，上日收在1,137.7；台股加权指数则涨0.36%。台北外汇经纪商成交金额为1.62亿美元。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微 幅缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.285/30.335，上日收在30.260。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.300-30.400。
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(记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)