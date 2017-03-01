台湾汇市：台币盘初小贬，美联储3月升息预期走高推升美元

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透台北3月1日 - 台币兑美元周三盘初小贬。台湾假期间，国际美元因美联储3月升息预期升温而走强，不过随着美国总统特朗普发表演说稍有震荡；盘初外资汇出，进口商亦进场买汇。
交易员指出，台币走跌至30.700附近，有见出口商抛汇但量不大，估计可能最大的抛汇量在2月底已完成，而进口商亦有在该价位附近买汇。至于短期的无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元换汇点一度翻正后又小幅折价。
〞10点半量有189支（1支=100万美元），量说多不多，说少也不少，算中性。〞一位小型商银交易主管说。
他指出，台湾汇市长假归来今日台币稍弱，主要是反应美国3月升息预期走高，未来台币动向仍视外资而定。
台湾本周一及周二因“二二八”弹性放假，金融市场休市两天。上周五外资及陆资在台股转为卖超16.16亿台币，中止先前连12个交易日买超共计563.37亿台币。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，未来出炉的通胀数据可能“火热”，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍然无须急于升息。
本地时间10:36，台股加权指数跌0.28%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.626/30.644，上日收在30.653。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.680-30.750
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--台湾数据：2月日经制造业PMI降至四个月低位54.5，成长动力进一步减弱(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。