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货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 11:02 BJT

台湾汇市：台币盘初小贬，美联储3月升息预期走高推升美元

路透台北3月1日 - 台币兑美元周三盘初小贬。台湾假期间，国际美元因美联储3月升息预期升温而走强，不过随着美国总统特朗普发表演说稍有震荡；盘初外资汇出，进口商亦进场买汇。

交易员指出，台币走跌至30.700附近，有见出口商抛汇但量不大，估计可能最大的抛汇量在2月底已完成，而进口商亦有在该价位附近买汇。至于短期的无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元换汇点一度翻正后又小幅折价。

〞10点半量有189支（1支=100万美元），量说多不多，说少也不少，算中性。〞一位小型商银交易主管说。

他指出，台湾汇市长假归来今日台币稍弱，主要是反应美国3月升息预期走高，未来台币动向仍视外资而定。

台湾本周一及周二因“二二八”弹性放假，金融市场休市两天。上周五外资及陆资在台股转为卖超16.16亿台币，中止先前连12个交易日买超共计563.37亿台币。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，未来出炉的通胀数据可能“火热”，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍然无须急于升息。

本地时间10:36，台股加权指数跌0.28%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.626/30.644，上日收在30.653。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.680-30.750

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