台湾汇市：台币盘初小贬，美联储3月升息预期走高推升美元

交易员指出，台币走跌至30.700附近，有见出口商抛汇但量不大，估计可能最大的抛汇量在2月底已完成，而进口商亦有在该价位附近买汇。至于短期的无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元换汇点一度翻正后又小幅折价。