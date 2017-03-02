台湾汇市：台币盘初平盘附近游走没方向，外商银先抛汇后观望

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透台北3月2日 - 台币兑美元周四盘初在平盘附近游走。交易员表示，美股强升带动今日台股反弹，外商银盘初抛汇；但之后台股涨势缩减，台币回到平盘附近，未见明确方向。
汇银人士称，台股盘初一度涨势颇大，但随后缩减升幅，外商银抛汇举措同步缩减。后续则视外资在股市的动态而定。
〞外商银一早有卖很多(美元)，但现在停了，〞一位大型商银交易员说。
至于本地的需求方面，交易员表示，出口商在台币盘初走至30.8附近时出现抛汇，今日美元走弱时也见部分进口商买汇。
台湾央行总裁彭淮南周四在立法院指出，今年至2月底外资流入台湾30亿美元，主要是欧美投资者买股票和债券。
〞台积电由升变跌，股市有点走弱，〞一小型商银交易员说。
本地时间10:38，韩元兑美元报1,141.4，上日收在1,130.7；台股加权指数则涨0.23%，台积电跌0.27%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不大；目前一个月美元/台币远汇报30.761/30.779，上日收在30.775。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.730-30.800
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”