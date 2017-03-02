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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 10:47 BJT

台湾汇市：台币盘初平盘附近游走没方向，外商银先抛汇后观望

路透台北3月2日 - 台币兑美元周四盘初在平盘附近游走。交易员表示，美股强升带动今日台股反弹，外商银盘初抛汇；但之后台股涨势缩减，台币回到平盘附近，未见明确方向。

汇银人士称，台股盘初一度涨势颇大，但随后缩减升幅，外商银抛汇举措同步缩减。后续则视外资在股市的动态而定。

〞外商银一早有卖很多(美元)，但现在停了，〞一位大型商银交易员说。

至于本地的需求方面，交易员表示，出口商在台币盘初走至30.8附近时出现抛汇，今日美元走弱时也见部分进口商买汇。

台湾央行总裁彭淮南周四在立法院指出，今年至2月底外资流入台湾30亿美元，主要是欧美投资者买股票和债券。

〞台积电由升变跌，股市有点走弱，〞一小型商银交易员说。

本地时间10:38，韩元兑美元报1,141.4，上日收在1,130.7；台股加权指数则涨0.23%，台积电跌0.27%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相差不大；目前一个月美元/台币远汇报30.761/30.779，上日收在30.775。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.730-30.800

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