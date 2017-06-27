台湾汇市：台币盘初横向狭幅整理，观望美联储主席叶伦谈话及外资动向

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透台北6月27日 - 台币兑美元周二早盘横向狭幅整理。交易员表示，盘初台股未能续扬，较难给予台币有效支撑，且外资未延续上日大幅汇入态势转偏淡静，令台币暂且持平盘整，观望稍晚美联储主席叶伦谈话及外资进一步动向。
他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量1.66亿美元，交投虽不如上日同时段的2.07亿美元但仍算持稳，盘中持续消化油款等进口商美元买需，至于外资则是买卖汇皆有，暂看不出明确交易方向。
〞目前台币就跟台股一样表现淡淡的，昨天变化比较大，今天就休息一下。〞一商业银行交易员说。
她并称，今日美联储官员公开谈话的变数较多，除了稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将与不列颠学院主席斯特恩参加“全球经济事务”会谈外，美国费城联邦储备银行总裁哈克也将经济前景和国际贸易发表演说。
本地时间10:41，台币兑美元升0.2分报30.333，交易区间在30.325-30.370；韩元兑美元报1,136.0，上日收在1,137.1；台股加权指数则跌0.13%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.311/30.351，上日收在30.291。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.300-30.400
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--《焦点》日本央行应清晰沟通，避免退出刺激政策的传言--6月会议摘要(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。