台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果

路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
他们指出，盘初韩元小贬且台股稍走弱，台币也跟着小幅走疲；市场选择先观望近期欧洲政治的变数。
〞早上有些出口商抛美元，但量很小啦，〞一位中型民营银行交易员说。
他们表示，市场不见明确方向，先观察法国总统周日首轮投票的结果。本地时间10:54，台币兑美元小贬0.7分报30.425，区间在30.410-30.470。韩元兑美元报1,141.3，上日收在1,140.2；台股加权指数则涨0.05%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.361/30.412，上日收在30.405。
法国总统大选将于周日展开第一轮投票，选情预计非常焦灼，四位民调领先的候选人当中有两位扬言要退出欧盟及欧元区。在大选前，投资人焦躁不安。
三位欧洲央行利率决策官员周三表示，欧元区经济前景已有所改善，但撤出刺激举措的时候未到。数日后法国将举行总统大选，欧洲央行则将召开政策会议。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.400-30.500
最新相关报导链接：
--中国外汇：3月结售汇逆差扩至116亿美元，涉外收付款逆差174亿美元--外管局
--《全球汇市》美元小涨摆脱近期低点，市场聚焦法国大选首轮选举
--美国政经：特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价--财长努钦(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)