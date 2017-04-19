台湾汇市：台币盘初狭幅整理，台股跌但韩元升令交投缺乏方向

路透台北4月19日 - 台币兑美元周三早盘狭幅整理；交易员表示，市场避险情绪偏浓，这使得台股盘初跌幅不轻，但韩元兑美元走升，令交投缺乏方向，仅能盘整待变。
他们指出，早盘市况清淡，外资有少量美元买盘，出口商则在30.400有少量抛汇。由于近期外资动作相对沉寂，台币汇价变动也有限，后市仍需观察法国大选和朝鲜局势的变化而定。
〞韩币升、台股跌，结果就是没方向。〞一银行交易员说。
另一外商银行交易员表示，今日亚股表现普遍不太好，与市场避险需求尚未降温有关。外资这两天有小量汇出，接下来要观察汇出、入的动作会不会加大。
本地时间10:12，韩元兑美元报1,139.5，上日收在1,142.4；台股加权指数则跌0.60%。台北外汇经纪商成交金额约为7,400万美元，上日1.62亿美元。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持稳上日；目前一个月美元/台币远汇报30.343/30.373，上日收在30.360。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.380-30.480。
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(记者 董永年 ；审校 乔艳红)