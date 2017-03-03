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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 10:44 BJT

台湾汇市：台币盘初贬近2角创两周低位，亚币皆墨外商银买汇

路透台北3月3日 - 台币兑美元周五盘初走贬近2角，创逾两周的新低。国际美元走强令亚币盘初全盘皆墨，外资汇出使台币大幅走贬。至于出口商亦进场抛汇。

汇银人士说，台股近来常开高走低，外资有退出的迹象下，台币明显走弱一度贬近2角。不过，台币贬至30.900也吸引更多出口商抛汇。

〞早上亚币都开很低，台股都开高走低，钱可能要回流美股。〞一位大型商银交易员说。周五盘中台币最低贬至30.987，前低是2月14日的31.010。

他们表示，台股盘中跌幅加大，外商银盘初买汇大于卖汇。由于下周五美国将公布非农就业数据，估计仍可能进一步支撑美国3月升息的态势，资金回流美国可能更加确定。

本地时间10:33，韩元兑美元报1,153.4，上日收在1,141.6；台股加权指数则跌0.45%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇报31.000/31.020，上日收在30.910。

美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言。下周五美国将公布非农就业数据。

美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美联储可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。美元指数下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.850-31.000

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--新兴汇市：菲律宾披索创10年新低，受美国升息预期增强影响(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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