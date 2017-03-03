台湾汇市：台币盘初贬近2角创两周低位，亚币皆墨外商银买汇

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透台北3月3日 - 台币兑美元周五盘初走贬近2角，创逾两周的新低。国际美元走强令亚币盘初全盘皆墨，外资汇出使台币大幅走贬。至于出口商亦进场抛汇。
汇银人士说，台股近来常开高走低，外资有退出的迹象下，台币明显走弱一度贬近2角。不过，台币贬至30.900也吸引更多出口商抛汇。
〞早上亚币都开很低，台股都开高走低，钱可能要回流美股。〞一位大型商银交易员说。周五盘中台币最低贬至30.987，前低是2月14日的31.010。
他们表示，台股盘中跌幅加大，外商银盘初买汇大于卖汇。由于下周五美国将公布非农就业数据，估计仍可能进一步支撑美国3月升息的态势，资金回流美国可能更加确定。
本地时间10:33，韩元兑美元报1,153.4，上日收在1,141.6；台股加权指数则跌0.45%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为溢价；目前一个月美元/台币远汇报31.000/31.020，上日收在30.910。
美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言。下周五美国将公布非农就业数据。
美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美联储可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。美元指数下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.850-31.000
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--新兴汇市：菲律宾披索创10年新低，受美国升息预期增强影响(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”