台湾汇市：台币盘初随韩元等亚币走扬，惟交投清淡成交量不大

路透台北4月17日 - 台币兑美元周一早盘走升；汇银人士表示，随国际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值走势，台币跟着走扬，惟交投清淡，成交量不大。
他们指出，因欧洲等国际市场均今天休市，早盘外资仅小量进出，出口商则是小量抛出美元，加上韩元等非美元货币偏升，台币亦呈升值格局。
〞国外放假啊，有看到外资，有进有出，但量都很小，交易清淡。〞一大型银行交易员说。
他们指出，在美元走弱带动下，早盘韩元明显走扬，台币因出口商小量抛出美元而呈升值走势，外资则是有买有卖(美元)，因大都是实质的需求，交投冷成交量不大。
本地时间10:09，韩元兑美元报1,136.4，上日收在1,140.0；台股加权指数则跌0.46%。台北外汇经商成交量仅1.02亿美元。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.240/30.290，上日收在30.323。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.29-30.400。
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(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)