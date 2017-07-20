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台湾汇市：台币第二日收贬，因美元反弹且外资汇出现金股利
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2017年7月20日 / 上午9点52分 / 2 天内

台湾汇市：台币第二日收贬，因美元反弹且外资汇出现金股利

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 台币第二日收贬，因国际美元反弹
    * 台积电巨额现金股利发放，外资有汇出需求
    * 明日台币兑美元区间料在30.400-30.500

    路透台北7月20日 - 台币兑美元周四收贬，第二日下跌。交易员称，因有外资汇出台积电<2330.
TW>发放的现金股利，且市场因应欧洲央行将召开的政策会议回补部分美元空单，台币因而第二日收贬。
    
    交易员表示，虽然市场仍预期美元走贬，但由于投资者已建立了很高的欧元仓位，若是欧洲央行总裁德拉
吉在政策会议后的谈话偏向鸽派可能令欧元走贬、美元转强。为降低风险已有美元空单回补，使得美元反弹且
海外无本金交割远期外汇(NDF)一周美元/台币换汇点转为溢价。
    
    〞美元指数止稳上扬，台币也随韩元拉回。〞一银行交易员说。
    
    今日台积电发放巨额现金股利，一外商银行交易员表示，本周终于看到稍稍强一点的汇出需求，但力道仍
未如市场预期。由于台币好不容易回到30.400以上价位，出口商也趁机抛汇，使得汇市交易量有所放大。
    
    对于这次外资现金股利汇出效应失灵，交易员认为，主要受外部环境影响，美元受市场预料美联储不急于
升息以及对美国总统特朗普相关经济方案及基建计划前景不看好，对非美货币普遍走贬，在预期尚未改变前，
外资应该不会急于将现金股利汇出。
    
    另一外商银行交易员即指出，今年外资在拿到现金股利后，很有可能继续投资台股。对现金股利汇出行情
别抱太大期望。
    
     〞其实去年效应就已经不明显，奉劝出口商不要再等了。〞一外商银行交易员说。    
    
    欧洲央行管理委员会周四将召开会议，会后并宣布利率决议。之后欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1230G
MT)。
    
    台积电周二表示，将于20日(周四)发放的现金股利，采现股配发台币、美国存托凭证(ADR)配美元的方式
发放。外资持股扣除ADR后，料将领取约1,044.74亿台币现金股利。
    
    亚币周四走低，因美元从10个月低位反弹，且欧洲央行今日稍后政策会议结果出炉前市场弥漫谨慎气氛。
。韩元兑美元本地市场收报1,125.5韩元，较周三收盘价1,120.3韩元下跌0.4%。[nZZ
T2Y2H03]
    
    台湾股市加权股价指数今日收跌0.06%。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资
在台股转为卖超10.76亿台币，中止先前连三个交易日买超共63.46亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一个月美
元/台币远汇报30.428/30.468，上日收在30.360。
                  
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.400-30.500。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.457    30.397  30.382-30.460   30.399     9.16       5.82
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.459    30.395  30.390-30.460   30.400     4.27      3.215
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.010/0.000               -0.020/-0.010
 美元/台币六个月期          -0.120/-0.090              -0.130/-0.100
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 林高丽)

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