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1 天前
台湾汇市：台币续收贬，美非农数据公布前出口商大举抛汇缩减跌幅
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2017年7月7日 / 上午9点49分 / 1 天前

台湾汇市：台币续收贬，美非农数据公布前出口商大举抛汇缩减跌幅

2 分钟阅读

    * 台币兑美元震荡收微贬，连二日收低
    * 美非农就业公布在即，出口商大举抛汇
    * 韩元止贬走扬，外资汇出力道减弱
    * 下周一台币兑美元区间料在30.550-30.650

    路透台北7月7日 - 台币兑美元周五续收创近三个月新低，本周累计贬值0.57%。交易员称，因美国今晚将公布非农就业数据，午后出口商进场大举抛汇，加上韩元止贬反弹，台币贬幅明显缩窄。
    
    他们指出，午后因海外无本金交割远期外汇美元/台币换汇点溢价幅度略缩减，加上来自本土大型行库的出口商抛汇力道转强，削弱台币贬值力道，并在30.600附近狭幅波动。
    
    〞下午出口商出来丢美金，大概是不想赌今晚的非农数据。〞一大型银行交易员说。
    
    他们表示，随韩元午后止贬走升，促使早盘惜售美元出口商进场大举抛汇；外资亦不再一面倒抢进美元，转为小买小卖(美元)，使台币贬幅明显缩减。
    
    另一大型银行交易员指出，台币午后跟着海外市场波动，且因短线贬幅已大，市场变得比较〞冷静〞，市场静待美国今晚公布的非农就业数据，倘若不如预期，下周台币料将呈震荡走势。
    
    台币兑美元今日收在30.610，此前收盘低点为4月11日的30.650。
    
    多数新兴亚币周五交投谨慎，因全球主权债券收益率全线上涨，这归因于市场押注欧洲央行更加接近退出货币刺激措施，投资者同时也在等待美国6月非农就业数据出炉。
    
    台湾股市加权股价指数今日收跌0.68%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超63.29亿台币；上交易日修正后为买超40.7万台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.594/30.614，上日收在30.626。
                  
    交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在30.550-30.650。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.610    30.601  30.579-30.620   30.599     6.35       7.03
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.609    30.600  30.580-30.617   30.582     3.30       3.67
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.010/0.020                0.020/0.040 
 美元/台币六个月期          -0.080/-0.050              -0.060/-0.020
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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