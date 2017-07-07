台湾汇市：台币续收贬，美非农数据公布前出口商大举抛汇缩减跌幅

* 台币兑美元震荡收微贬，连二日收低 * 美非农就业公布在即，出口商大举抛汇 * 韩元止贬走扬，外资汇出力道减弱 * 下周一台币兑美元区间料在30.550-30.650 路透台北7月7日 - 台币兑美元周五续收创近三个月新低，本周累计贬值0.57%。交易员称，因美国今晚将公布非农就业数据，午后出口商进场大举抛汇，加上韩元止贬反弹，台币贬幅明显缩窄。 他们指出，午后因海外无本金交割远期外汇美元/台币换汇点溢价幅度略缩减，加上来自本土大型行库的出口商抛汇力道转强，削弱台币贬值力道，并在30.600附近狭幅波动。 〞下午出口商出来丢美金，大概是不想赌今晚的非农数据。〞一大型银行交易员说。 他们表示，随韩元午后止贬走升，促使早盘惜售美元出口商进场大举抛汇；外资亦不再一面倒抢进美元，转为小买小卖(美元)，使台币贬幅明显缩减。 另一大型银行交易员指出，台币午后跟着海外市场波动，且因短线贬幅已大，市场变得比较〞冷静〞，市场静待美国今晚公布的非农就业数据，倘若不如预期，下周台币料将呈震荡走势。 台币兑美元今日收在30.610，此前收盘低点为4月11日的30.650。 多数新兴亚币周五交投谨慎，因全球主权债券收益率全线上涨，这归因于市场押注欧洲央行更加接近退出货币刺激措施，投资者同时也在等待美国6月非农就业数据出炉。 台湾股市加权股价指数今日收跌0.68%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超63.29亿台币；上交易日修正后为买超40.7万台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.594/30.614，上日收在30.626。 交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在30.550-30.650。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.610 30.601 30.579-30.620 30.599 6.35 7.03 司 元太外汇经纪公 30.609 30.600 30.580-30.617 30.582 3.30 3.67 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.020/0.040 美元/台币六个月期 -0.080/-0.050 -0.060/-0.020 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)