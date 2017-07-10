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2 天前
台湾汇市：台币跟随韩元收升中止连二贬，惟出口商仍惜售美元
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2017年7月10日 / 早上8点37分 / 2 天前

台湾汇市：台币跟随韩元收升中止连二贬，惟出口商仍惜售美元

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收升中止连二贬，整日窄幅波动
    * 跟随韩元升值走势，惟出口商偏惜售
    * 明日台币兑美元区间料在30.500-30.650

    路透台北7月10日 - 台币兑美元周一收升，中止连两日走贬格局。交易员称，主要受韩元兑美元上扬，以及海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自溢价转为折价的带动。
    
    他们指出，虽然台币止贬回升，但出口商的态度仍然偏惜售，美元若没有来到30.600价位就没有抛汇的意愿；反而是进口商的动作较为积极，因目前美元价位已经高于4月以来的成本一截，担心若不及时回补恐怕亏更多。
    
    〞今天行情很无聊，但美元低档感觉有撑，有机会上去。〞一外商银行交易员说。    
    
    在外资动向方面，一大型银行交易员表示，今日外资两边都有操作，但较偏向卖出美元，释出的筹码则多被进口商承接，也使得整日行情仅在不到1角的幅度内震荡盘整。
    
    交易员认为，本周汇市的焦点将放在周三美联储主席叶伦在国会的证词陈述。此外，近期欧美债市殖利率因预期全球央行货币政策转向紧缩而上扬，需留意债市的修正是否会扩及股市与汇市。
    
    亚洲货币周一持平至走高，因美元回吐美国公布好于预期的就业数据后录得的涨幅，投资者把关注点转向薪资增长迟缓及其对货币政策的影响。    
    
    台湾股市加权股价指数今日收跌0.07%。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超21.42亿台币，连两个交易日卖超共83.88亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇报30.548/30.578，上日收在30.563。
                  
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.500-30.650。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.585    30.610  30.540-30.587   30.540     5.72       6.35
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.584    30.609  30.546-30.586   30.560     2.75       3.30
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.010/0.005                0.010/0.020 
 美元/台币六个月期          -0.105/-0.070              -0.080/-0.050
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 张喜良)

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