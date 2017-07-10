台湾汇市：台币跟随韩元收升中止连二贬，惟出口商仍惜售美元

* 台币兑美元收升中止连二贬，整日窄幅波动 * 跟随韩元升值走势，惟出口商偏惜售 * 明日台币兑美元区间料在30.500-30.650 路透台北7月10日 - 台币兑美元周一收升，中止连两日走贬格局。交易员称，主要受韩元兑美元上扬，以及海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自溢价转为折价的带动。 他们指出，虽然台币止贬回升，但出口商的态度仍然偏惜售，美元若没有来到30.600价位就没有抛汇的意愿；反而是进口商的动作较为积极，因目前美元价位已经高于4月以来的成本一截，担心若不及时回补恐怕亏更多。 〞今天行情很无聊，但美元低档感觉有撑，有机会上去。〞一外商银行交易员说。 在外资动向方面，一大型银行交易员表示，今日外资两边都有操作，但较偏向卖出美元，释出的筹码则多被进口商承接，也使得整日行情仅在不到1角的幅度内震荡盘整。 交易员认为，本周汇市的焦点将放在周三美联储主席叶伦在国会的证词陈述。此外，近期欧美债市殖利率因预期全球央行货币政策转向紧缩而上扬，需留意债市的修正是否会扩及股市与汇市。 亚洲货币周一持平至走高，因美元回吐美国公布好于预期的就业数据后录得的涨幅，投资者把关注点转向薪资增长迟缓及其对货币政策的影响。 台湾股市加权股价指数今日收跌0.07%。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超21.42亿台币，连两个交易日卖超共83.88亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇报30.548/30.578，上日收在30.563。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.500-30.650。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.585 30.610 30.540-30.587 30.540 5.72 6.35 司 元太外汇经纪公 30.584 30.609 30.546-30.586 30.560 2.75 3.30 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.010/0.005 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.105/-0.070 -0.080/-0.050 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 张喜良)