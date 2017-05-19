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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 16:39 BJT

台湾汇市：台币转收升，外资午后汇出减少且出口商抛汇

    * 台币兑美元转收升，外资汇出需求减少
    * 下周关注特朗普政治风波发展，市场料随变化
    * 月底出口商抛汇有利台币，汇价看区间震荡
    * 下周台币兑美元区间料在30.100-30.400

    路透台北5月19日 - 台币兑美元周五微幅收升，扭转早盘的贬值走势；交易员表示，台币早盘先
反映韩元兑美元持续贬值，以及外资汇出走贬。午后外资未再有美元买需，出口商也不再坚持挂高
价抛汇，令台币由贬转升，中止连两日贬值格局。   
    
    展望下周台币走势，他们认为，美国总统特朗普的政治风波尚未结束，这将是影响下周全球金融市场的主
要变数。此外，下周将有数位美联储官员发表讲话，美联储还将公布5月政策会议记录，市场关注焦点料放在6
月升息机率预期的变化上。 
    
    〞前美国FBI局长科米(James Comey)还要出席参议院听证会，大家在看这出政治肥皂剧会怎么演。〞一大
型银行交易员说。
    
    另一银行交易员提及，特朗普政治风波的发展，让华尔街对于他能否实践政见的耐心已愈来愈低，这也使
得因〞特朗普行情〞超涨的美股拉回修正压力变大，若美股持续回档，台股料将跟进，台币走贬机率也会增加
。   
    
    银行交易员表示，午后海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度较早上略有扩大
，显示海外投资人看升台币的预期有所回复。不过下周的变数仍不少，台币走势料随市场情绪波动。
    
    大型银行交易员指出，由于月底有端午节长假，因此有卖汇需求的出口商，必须集中在下周抛汇。除非届
时外资有大量汇出需求，否则台币仍不脱区间整理走势。    
    
    美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“
通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。
    
    台湾股市周五收低，为第四日下跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超12.27亿台币，连
两日卖超共计50.87亿台币。    
        
    大多数新兴亚币周五变动不大，围绕美国华府政治风波的谨慎情绪继续打压风险偏好。韩国
韩元周五微跌，当地交易结束时，韩元兑美元报1,127.2韩元，较周四收盘价1,124.5下跌0.
2%。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；
本地时间16:19时，一个月美元/台币远汇报30.147/30.185，上日收在30.223。
     
    交易员预估，下周台币兑美元区间估在30.100-30.400。 
                 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.210    30.225  30.170-30.290   30.285     6.49       9.35
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.208    30.224  30.180-30.240   30.260     3.54       5.15
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.050/-0.035             -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期          -0.245/-0.215             -0.235/-0.210
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   (完) (记者 董永年； 审校 林高丽)
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