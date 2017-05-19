台湾汇市：台币转收升，外资午后汇出减少且出口商抛汇

* 台币兑美元转收升，外资汇出需求减少 * 下周关注特朗普政治风波发展，市场料随变化 * 月底出口商抛汇有利台币，汇价看区间震荡 * 下周台币兑美元区间料在30.100-30.400 路透台北5月19日 - 台币兑美元周五微幅收升，扭转早盘的贬值走势；交易员表示，台币早盘先 反映韩元兑美元持续贬值，以及外资汇出走贬。午后外资未再有美元买需，出口商也不再坚持挂高 价抛汇，令台币由贬转升，中止连两日贬值格局。 展望下周台币走势，他们认为，美国总统特朗普的政治风波尚未结束，这将是影响下周全球金融市场的主 要变数。此外，下周将有数位美联储官员发表讲话，美联储还将公布5月政策会议记录，市场关注焦点料放在6 月升息机率预期的变化上。 〞前美国FBI局长科米(James Comey)还要出席参议院听证会，大家在看这出政治肥皂剧会怎么演。〞一大 型银行交易员说。 另一银行交易员提及，特朗普政治风波的发展，让华尔街对于他能否实践政见的耐心已愈来愈低，这也使 得因〞特朗普行情〞超涨的美股拉回修正压力变大，若美股持续回档，台股料将跟进，台币走贬机率也会增加 。 银行交易员表示，午后海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度较早上略有扩大 ，显示海外投资人看升台币的预期有所回复。不过下周的变数仍不少，台币走势料随市场情绪波动。 大型银行交易员指出，由于月底有端午节长假，因此有卖汇需求的出口商，必须集中在下周抛汇。除非届 时外资有大量汇出需求，否则台币仍不脱区间整理走势。 美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“ 通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。 台湾股市周五收低，为第四日下跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超12.27亿台币，连 两日卖超共计50.87亿台币。 大多数新兴亚币周五变动不大，围绕美国华府政治风波的谨慎情绪继续打压风险偏好。韩国 韩元周五微跌，当地交易结束时，韩元兑美元报1,127.2韩元，较周四收盘价1,124.5下跌0. 2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大； 本地时间16:19时，一个月美元/台币远汇报30.147/30.185，上日收在30.223。 交易员预估，下周台币兑美元区间估在30.100-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.210 30.225 30.170-30.290 30.285 6.49 9.35 司 元太外汇经纪公 30.208 30.224 30.180-30.240 30.260 3.54 5.15 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.245/-0.215 -0.235/-0.210 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年； 审校 林高丽)