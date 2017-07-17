台湾汇市：台币转收贬，外资因应现金股利发放汇出买美元

* 台币由升转收贬，因外资因应股利汇出买美元 * 本周现金股利发放逾2,300亿台币，出口商惜售 * 明日台币兑美元区间料在30.350-30.500 路透台北7月17日 - 台币兑美元周一收微贬，为连两日下跌。交易员称，虽有美国公布通胀和零 售销售数据疲软令美元走低的利多支撑，但因本周上市公司有逾2,300亿台币的现金股利要发放，在外资领取 后料汇出的需求带动下，扭转早盘的升值格局收低。 他们表示，今日台币异于新兴亚洲货币的升值走势，午后在外资美元买盘牵引下，逐渐收敛早盘的升值幅 度转为贬值。相信外资主要是因应周三台塑化与周四台积电高额现金股利发放后的汇出需 求做准备。 〞2,300亿台币现金股利就算只汇出一半，也至少要四天才能消化吧。〞一大型银行交易员说。 他表示，目前市场上美元的供应者只剩下出口商，但他们已有现金股利发放将令台币贬值的心理预期，纵 然台币再次弹升至30.300价位也引发不了抛汇压力，且因进口商与外资有美元需求的竞争关系，才让今日台币 由升转贬。 另一外商银行交易员则称，今年上市企业普遍加发现金股利，台积电每股配发7台币现金股利，较去年的6 元增加16.7%，整体上市公司初步估算要发出1.26兆台币，配息年增率将逾11%。 该交易员指出，由于台积电的外资持股比重高达八成，也就是说外资将领走逾1,400亿台币的现金股利， 虽不知其汇出的需求量以及方式，但的确会造成市场浓厚的心理预期。 交易员预料，本周台币在外资领取现金股利并汇出的心理预期下，有机会呈现小贬走势，但当美元相对走 高来到30.600-30.700，可能就会面临出口商不小的抛汇卖压。 7、8月台湾上市企业将发放股利，周三台塑化将发放571.56亿台币现金股利，台积电则在周四发放高达1, 815.13亿台币的现金股利。 新兴亚币周一多数小幅上涨，受风险偏好升温提振，因在美国公布疲软的6月经济数据后，投资者对美国 联邦储备理事会(美联储/FED)今年第三次升息的预期降温。韩元兑美元表现出色，收在逾 四周高点。韩元兑美元本地收盘报1,128.3，创6月15日以来最高。 台湾股市加权股价指数今日收高0.13%。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资 在台股再转为买超10.77亿台币；上交易日为卖超21.03亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月 美元/台币远汇报30.370/30.400，上日收在30.240。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.350-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.419 30.417 30.310-30.420 30.330 5.96 6.85 司 元太外汇经纪公 30.419 30.416 30.320-30.419 30.320 3.44 3.24 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.100/-0.070 -0.105/-0.075 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 林高丽)