台湾汇市：台币连三日收升创近22个月新高，外资扩大台股买超续汇入

* 台币连三日收升，续创近22个月新高 * 热钱大军再压境，净汇入逾六亿美元 * 美元弱，进口商买盘缩手散户续挺进 * 下周一台币兑美元区间料在30.550-30.650 路透台北3月17日 - 台币兑美元周五收升，续创近22个月新高；汇银人士称， 受外资大举汇入带动，今天台币进一步往升值方向挺进，惟随台币升破30.600大关，美元买 单即大举涌入，稍稍削弱台币升值力道；料下周台币有机会挑战30.550重要心理关卡。 他们指出，热钱大军再压境，今天外资净汇入金额扩大至逾六亿美元，加上午后进口商 买汇力道略显后继无力，促台币再度攻破30.600大关，但随即引来散户买盘涌入，才让美元 稍稍喘一口气。 〞外资还是满多啊，进口商比昨天少一些些，但散户进来很多，尤其是台币升破30.600 后，大家都醒了，大家都冲进来买美金。〞一大型商银交易员说。 资深汇银人士表示，随市场定调美元走弱，目前市场氛围是台币等亚币偏升，带动台币 一路往前冲，进口商买汇虽不及昨天积极，但力道仍相当强劲；〞进口商还是很凶啊，否则 以今天这种盘、这么大的量，(美元)还算撑得住，表示买盘很强啦。〞 他并称，台币劲升亦吸引美元实质需求者买盘进场，例如海外基金定期定额投资人、外 币保单及美元等外币投资人等〞散单〞均趁这波台币强升之际买入美元。 另一大型商银交易员则表示，美元若持续走弱，下周进口商买盘慢慢就会缩手，取而代 之的是出口商开始紧张，尤其是在台币趋势看升的氛围下，料月底前来自出口商的抛汇潮将 大举涌现，台币有机会挑战30.550重要关卡。 他并称，美元偏弱氛围若未能扭转，台币再冲高恐让进口商买盘进一步缩手，〞这两天 进口商已经进来买很多了，但台币还一直升啊，这一季手上有hold美金的人，头都痛死了。 〞 他们指出，外资今天扩大台股买超，午后外银狂抛美元使台币升破30.600大关，除吸引 单笔三、五万美元的〞小额〞买单外，亦有不少一次就敲进三、五支(每支100万美元，即30 0、500万美元)的散户进场，才让美元略获支撑。 台币、韩元和印度卢比都有望创数月来最大单周涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储 ，FED)本周发布利率声明后，美元走软 。 台湾股市周五连两升且收在最高点，再创近两年高位；加权股价指数收涨0.72% 。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超135.70亿台币，连两个交易日 买超共计261.51亿台币 ；上交易日为买超125.81亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘略缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.560/30.610，上日收在30. 410。 交易员预估，下周一台币主要交易区间在30.550-30.650。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.626 30.657 30.554-30.655 30.560 9.42 10.43 司 元太外汇经纪公 30.630 30.721 30.560-30.650 30.620 5.44 5.95 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.055 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.255/-0.215 -0.265/-0.225 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)