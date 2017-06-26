台湾汇市：台币连三日收升至逾一周高位，外资汇入并买超推升台股大涨

* 台币连三日收升至逾一周高位 * 外资汇入并买超推升台股大涨 * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.400 路透台北6月26日 - 台币兑美元周一连续第三日收涨至逾一周新高；交易员表示，今日外资大幅 买超推升台股涨势凌厉再创27年新高，同时外资流向也积极汇入，带动股汇双涨行情，惟盘中暂且消化油款等 进口商买汇需求，略收敛台币升幅，短线料暂在30.300整数关口整理的可能性较高。 他们并指出，近日国际美元走势较显疲软，及台股由台积电领军的除息行情表现强势，进而拉抬台币走升 ，在资金行情推波助澜下利于股汇齐扬，若台股除息行情持续亮眼吸金，有望引领台币区间偏升，但仍须留意 外资进一步操作动向及美元后市。 〞外资今天买超台股这么多，还蛮吓人的，若继续这样买，不排除升向30.200。〞一位民营银行交易员说 。 一位资深汇银人士也提到，这波是外资主导台湾股市和汇市，今天外资在台股买超逾170亿台币，汇入动 能也很大，进而带动台币走高。 不过，有位大型公营行库交易员则指出，今日台币表现优于其他亚币，盘中一度升破30.300但半小时内马 上回到30.300上方，可见30.300整数关卡仍待有效突破，短线仍须提防台币近日涨势的技术性回落测试30.350 。 今日台币收升至30.335，创逾一周收盘高位，前波收盘高位为6月15日的30.247。台湾股市周一放量收涨 逾1%续创27年新高；证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股转为大幅买超171.44亿台币， 此为近一年外资买超台股单日最大量。 韩元与台币周一连续第三日上涨。疲弱的通胀前景压抑美国公债收益率，并令人质疑美联储紧缩政策的计 划，致使美元承压。韩元兑美元本地收报1,137.1，此为连续第三个交易日上涨，并 较上周五收盘价1,138.8涨0.2%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大 ；目前一个月美元/台币远汇报30.259/30.310，上日收在30.255。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.250-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.335 30.400 30.292-30.390 30.390 6.51 5.96 司 元太外汇经纪公 30.334 30.400 30.296-30.389 30.359 3.765 3.08 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.025 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.195/-0.155 -0.190/-0.160 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)