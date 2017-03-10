台湾汇市：台币连三日收跌至一个月新低，因外资持续汇出及台股疲弱

* 台币连三跌至一个月新低 * 外资持续汇出及台股疲弱 * 台币下周一主要交易区间料在30.900-31.300 路透台北3月10日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一个月新低。汇银人士表示，股汇市连两 日联袂挫低，近期外资汇出力道也增强，带动台币盘中一度跌破31.1创波段新低，惟出口商抛汇卖压沉重，短 线台币料趋弱盘整，关注美国非农就业数据稍后出炉及下周美联储利率决策。 他们指出，早盘交投较显活络，主要消化部分外资及油款等汇出需求，以及出口商在台币跌破31.1后抛汇 卖需踊跃，午后外资美元买需缩手，场上仅剩出口商抛汇，让台币跌幅明显收敛，两股力道拉扯令台币暂在31 .1上下整理，下周留意外资汇出续航力道。 〞台币到这里，出口商蛮满意的，还要消化一下。〞一位大型商银交易员说。 周五台币收在31.036至一个月低位，前低为2月8日的31.128；盘中最低31.13也为一个月最低点，前低是2 月10日触及的31.190。 交易员认为，由于美国2月民间就业数据优于预期，市场乐观预估稍晚公布的美国非农就业报告，并强化 美联储下周升息预期，支撑短线美元走强及买汇需求升温，下周暂看美国非农就业表现如何牵动外资动向。 稍晚美国将公布非农就业数据；根据路透调查的分析师预计，上月新增就业岗位19万个，少于1月的22.7 万个，平均时薪可能增长0.3%，1月时为下降0.3%。紧接着下周三(15日)GMT1800美国联邦储备理事会将公布利 率决定。 台湾股市周五收跌0.32%至9,627.89点，连两日收跌至一个月新低。证交所资料显示，外资及陆资在台股 卖超50.05亿台币，连两个交易日卖超共计156.20亿台币。 亚洲货币周五走势踉跄，投资者静候今日稍晚出炉的美国就业数据，该数据可能会为下周是否升息及年内 更多升息举措定下基调。 韩股和韩元略微上扬。韩国宪法法院通过对总统朴槿惠的弹劾案，她因牵涉贿赂丑闻而遭到罢免。韩元兑 美元报1,157.7，接近周四的收盘价1,158.1。稍早曾短暂触及1月31 日以来最低点。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目 前一个月美元/台币远汇报31.013/31.054，上日收在31.077。 交易员预估，下周一台币主要交易区间在30.900-31.300。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.036 31.020 31.030-31.130 31.050 7.52 10.29 司 元太外汇经纪公 31.038 31.020 31.030-31.121 31.050 3.78 6.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.170/-0.135 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)