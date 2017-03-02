台湾汇市：台币连两日收跌，台股虽升但外商银买汇较多

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 台币收小贬，连两日收跌 * 外商银买汇多于卖汇，但尚难断定外资汇入方向有所改变 * 台币明日主要交易区间料在30.750-30.850 路透台北3月2日 - 台币兑美元周四收盘小贬，是连续第二日收跌。虽然台股收盘小升，但随着 金融市场调高对美国3月升息的预期，韩元走疲，外商银今日买汇多于抛汇，令台币走跌。 汇银人士称，虽然外资近两日汇出居多，不过目前尚未能断定外商的先前偏汇入的情况，已出现反转。美 国下周五将有非农就业数据，这个数据的好坏左右了美国联邦储备理事会(FED)3月升息的机率，值得密切关注 。 〞出口商逢高有卖压，阻挡台币走贬的力道。〞一位大型商银交易员说。 他也表示，目前市场在调整FED 3月升息机率原本过低的预期，不过台币一走贬就见到出口商的抛汇卖压 ，因此若外资不是大量急促出走，台币短期要大贬不容易。 多数交易员认为，台股在高档欲振乏力，但是目前也难断言外资从此回头向外走，目前还是要观察美国经 济数据的情况和股市连动情形。 美国下周五(10日)将公布非农就业数据。3月15日1800 GMT美国联邦储备理事会公布利率决定。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)正为本月稍晚升息作好准备，周三又有一位联储官员表示，美国国内经 济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。 台湾股市周四收小涨，终止连三黑。外资及陆资在台股转为买超28.24亿台币，中止先前连两个交易日卖 超共计55.13亿台币 韩元兑美元收报1,141.6，上日收在1,130.7；台股加权指数则收涨0.18%。 本地时间1639，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日 尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.785/30.815，上日收在30.775。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.750-30.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.795 30.760 30.735-30.829 30.820 8.00 10.23 司 元太外汇经纪公 30.798 30.768 30.735-30.810 30.770 4.14 4.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.205/-0.185 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”