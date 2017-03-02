台湾汇市：台币连两日收跌，台股虽升但外商银买汇较多

* 台币收小贬，连两日收跌 * 外商银买汇多于卖汇，但尚难断定外资汇入方向有所改变 * 台币明日主要交易区间料在30.750-30.850 路透台北3月2日 - 台币兑美元周四收盘小贬，是连续第二日收跌。虽然台股收盘小升，但随着 金融市场调高对美国3月升息的预期，韩元走疲，外商银今日买汇多于抛汇，令台币走跌。 汇银人士称，虽然外资近两日汇出居多，不过目前尚未能断定外商的先前偏汇入的情况，已出现反转。美 国下周五将有非农就业数据，这个数据的好坏左右了美国联邦储备理事会(FED)3月升息的机率，值得密切关注 。 〞出口商逢高有卖压，阻挡台币走贬的力道。〞一位大型商银交易员说。 他也表示，目前市场在调整FED 3月升息机率原本过低的预期，不过台币一走贬就见到出口商的抛汇卖压 ，因此若外资不是大量急促出走，台币短期要大贬不容易。 多数交易员认为，台股在高档欲振乏力，但是目前也难断言外资从此回头向外走，目前还是要观察美国经 济数据的情况和股市连动情形。 美国下周五(10日)将公布非农就业数据。3月15日1800 GMT美国联邦储备理事会公布利率决定。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)正为本月稍晚升息作好准备，周三又有一位联储官员表示，美国国内经 济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。 台湾股市周四收小涨，终止连三黑。外资及陆资在台股转为买超28.24亿台币，中止先前连两个交易日卖 超共计55.13亿台币 韩元兑美元收报1,141.6，上日收在1,130.7；台股加权指数则收涨0.18%。 本地时间1639，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日 尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.785/30.815，上日收在30.775。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.750-30.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.795 30.760 30.735-30.829 30.820 8.00 10.23 司 元太外汇经纪公 30.798 30.768 30.735-30.810 30.770 4.14 4.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.205/-0.185 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)