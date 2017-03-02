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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 16:58 BJT

台湾汇市：台币连两日收跌，台股虽升但外商银买汇较多

    * 台币收小贬，连两日收跌
    * 外商银买汇多于卖汇，但尚难断定外资汇入方向有所改变
    * 台币明日主要交易区间料在30.750-30.850

    路透台北3月2日 - 台币兑美元周四收盘小贬，是连续第二日收跌。虽然台股收盘小升，但随着
金融市场调高对美国3月升息的预期，韩元走疲，外商银今日买汇多于抛汇，令台币走跌。
    
    汇银人士称，虽然外资近两日汇出居多，不过目前尚未能断定外商的先前偏汇入的情况，已出现反转。美
国下周五将有非农就业数据，这个数据的好坏左右了美国联邦储备理事会(FED)3月升息的机率，值得密切关注
。
    
    〞出口商逢高有卖压，阻挡台币走贬的力道。〞一位大型商银交易员说。
    
    他也表示，目前市场在调整FED 3月升息机率原本过低的预期，不过台币一走贬就见到出口商的抛汇卖压
，因此若外资不是大量急促出走，台币短期要大贬不容易。
    
    多数交易员认为，台股在高档欲振乏力，但是目前也难断言外资从此回头向外走，目前还是要观察美国经
济数据的情况和股市连动情形。
    
    美国下周五(10日)将公布非农就业数据。3月15日1800 GMT美国联邦储备理事会公布利率决定。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)正为本月稍晚升息作好准备，周三又有一位联储官员表示，美国国内经
济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。
     
    台湾股市周四收小涨，终止连三黑。外资及陆资在台股转为买超28.24亿台币，中止先前连两个交易日卖
超共计55.13亿台币   
    
    韩元兑美元收报1,141.6，上日收在1,130.7；台股加权指数则收涨0.18%。
    本地时间1639，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日
尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.785/30.815，上日收在30.775。
    
    交易员预估，明日台币主要交易区间在30.750-30.850。
        
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      30.795    30.760  30.735-30.829  30.820     8.00      10.23
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      30.798    30.768  30.735-30.810  30.770     4.14       4.07
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015                -0.025/-0.015 
 美元/台币六个月期         -0.185/-0.155                -0.205/-0.185 
 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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