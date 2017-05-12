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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 16:53 BJT

台湾汇市：台币连两日量缩微收升，台股万点附近强势整理支撑区间偏涨

    * 台币兑美元连续第二日微收扬
    * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升
    * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300

    路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨
0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进
口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及
外资流向。
    
    他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接，
而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据
，或牵动国际美元进一步动向。  
    
    〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。
        
    另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量
能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。
    
    台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在台股买超1
7.11亿台币，连五日买超金额共计226.07亿台币。
    
    根据金管会最新统计，5月截至9日外资及陆资净汇入6.97亿美元，今年至9日则是净汇
入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元。
        
    多数新兴亚币周五小幅上扬，本周跌幅收窄，投资者对美元了结获利，美元指数<.DXY 
>本周至今上涨近1%，料录得五周来首个周度涨幅。其中韩元兑美元KRW=KFTC
今收报1,127.4，大致持平周四的1,127.9。本周韩元上涨0.5%。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度大
致持平上日尾盘；本地时间16:36时，一个月美元/台币远汇报30.097/30.138
，上日收在30.063。
     
    交易员预估，下周台币兑美元区间估在30.000-30.300。 
    
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 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.201    30.215  30.135-30.217   30.180     5.54       6.41
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.200    30.212  30.135-30.215   30.188     3.25       3.39
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N         最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期          -0.045/-0.030             -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期          -0.225/-0.200             -0.230/-0.210
 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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