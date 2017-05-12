台湾汇市：台币连两日量缩微收升，台股万点附近强势整理支撑区间偏涨

* 台币兑美元连续第二日微收扬 * 台股万点附近强势整理支撑区间偏升 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.300 路透台北5月12日 - 台币兑美元周五微收升，延续第二日微扬走势，本周收涨 0.06%；交易员表示，由于短线台股维持万点附近强势整理，支撑台币区间偏升，惟随着进 口商进场买汇及韩元升幅收敛至平盘，使台币回归量缩狭幅盘整格局，下周关注台股后市及 外资流向。 他们指出，本周台币大致在30.100-30.300间窄幅波动，因美元逢低仍见进口商承接， 而出口商则在台币趋跌时进场抛汇，使台币盘整观望稍晚美国公布4月CPI及零售销售等数据 ，或牵动国际美元进一步动向。 〞今天都没什么量，就是盘整而已。〞一大型银行交易员说。 另位大型银行交易员也称，台币万点行情理应迎来外资大量汇入，但以目前外资汇入量 能来看根本不成比例，暂先观察万点行情可以维持多久时间及期间外资操作动向是否改变。 台湾股市周五收跌0.15%报9,986.82点；证交所资料显示，今日外资及陆资在台股买超1 7.11亿台币，连五日买超金额共计226.07亿台币。 根据金管会最新统计，5月截至9日外资及陆资净汇入6.97亿美元，今年至9日则是净汇 入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元。 多数新兴亚币周五小幅上扬，本周跌幅收窄，投资者对美元了结获利，美元指数<.DXY >本周至今上涨近1%，料录得五周来首个周度涨幅。其中韩元兑美元KRW=KFTC 今收报1,127.4，大致持平周四的1,127.9。本周韩元上涨0.5%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度大 致持平上日尾盘；本地时间16:36时，一个月美元/台币远汇报30.097/30.138 ，上日收在30.063。 交易员预估，下周台币兑美元区间估在30.000-30.300。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.201 30.215 30.135-30.217 30.180 5.54 6.41 司 元太外汇经纪公 30.200 30.212 30.135-30.215 30.188 3.25 3.39 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.030 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.225/-0.200 -0.230/-0.210 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)