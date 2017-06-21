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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 17:39 BJT

台湾汇市：台币连二日收贬创逾两个月新低，因美元走强及外资汇出

    * 台币连二日收低，创逾两个月新低
    * 外资买超台股，惟小幅净汇出近亿美元
    * 午后不同外资大举进出，台币震荡走贬
    * 明日台币兑美元区间料在30.400-30.500

    路透台北6月21日 - 台币兑美元周三收贬，创逾两个月新低；交易员表示，受到国际美元走强，
韩元等非美货币走软及外资呈净汇出等冲击，今天台币出量走低，短线观察重点为外资在台股动向及美元表现
。
    
    资深汇银人士称，今天下午外资〞先出后进〞，不同外资于不同时间各有大笔的汇出及汇入款，造成台币
瞬间急贬，随后跌幅又大幅缩减的震荡走势。
        
    〞2点15分，突然有一家外商银行出来捉、捉、捉(买美元)，把出口商的美元卖单全扫光了，台币瞬间贬
到30.495的低价。〞一大型银行交易员说，〞不过，收盘前另一家外资又突然进来狂丢美金，台币跌幅又收敛
了。〞
    
    一大型外资保管行交易员则称，今天除不同外资大买和大卖美元，造成台币大幅波动外，另一因素是国际
美元走强，韩元等亚币均走贬，〞看起来30.500整数关卡应该很容易就会被踹破，只要外资再推波助澜就可以
了。〞
    
    前述资深汇银人士称，今天外资于台股虽买超，但仍呈小幅净汇出，加上出口商之先大抛美元后，今天虽
持续抛出美元，但力道已大不如前，〞土洋对决〞的结果，外资略占上风，台币进一步收低。
    
    今天台币收在30.471，创逾两个月新低，此前收盘新低为4月12日的30.556。
    
    多数新兴亚币周三下滑，油价重拾跌势滑落至七个月低点令交易员感到紧张不安，盖过美国指数提供商MS
CI明晟将中国A股纳入其指标指数的影响。

    台湾股市周三震荡收涨，连五日收红，加权股价指数收涨0.24%。台湾证券交易所周
三资料显示，外资及陆资在台股买超24.60亿台币，连五个交易日买超共计94.85亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘水准一致
；目前一个月美元/台币远汇报30.450/30.490，上日收在30.465。
             
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.400-30.500。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.471    30.401  30.419-30.495   30.440     8.24       6.08
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.468    30.400  30.420-30.480   30.450    3.935       3.46
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期           0.005/0.015                0.005/0.015
 美元/台币六个月期          -0.135/-0.105              -0.145/-0.115
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)
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