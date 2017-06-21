台湾汇市：台币连二日收贬创逾两个月新低，因美元走强及外资汇出

* 台币连二日收低，创逾两个月新低 * 外资买超台股，惟小幅净汇出近亿美元 * 午后不同外资大举进出，台币震荡走贬 * 明日台币兑美元区间料在30.400-30.500 路透台北6月21日 - 台币兑美元周三收贬，创逾两个月新低；交易员表示，受到国际美元走强， 韩元等非美货币走软及外资呈净汇出等冲击，今天台币出量走低，短线观察重点为外资在台股动向及美元表现 。 资深汇银人士称，今天下午外资〞先出后进〞，不同外资于不同时间各有大笔的汇出及汇入款，造成台币 瞬间急贬，随后跌幅又大幅缩减的震荡走势。 〞2点15分，突然有一家外商银行出来捉、捉、捉(买美元)，把出口商的美元卖单全扫光了，台币瞬间贬 到30.495的低价。〞一大型银行交易员说，〞不过，收盘前另一家外资又突然进来狂丢美金，台币跌幅又收敛 了。〞 一大型外资保管行交易员则称，今天除不同外资大买和大卖美元，造成台币大幅波动外，另一因素是国际 美元走强，韩元等亚币均走贬，〞看起来30.500整数关卡应该很容易就会被踹破，只要外资再推波助澜就可以 了。〞 前述资深汇银人士称，今天外资于台股虽买超，但仍呈小幅净汇出，加上出口商之先大抛美元后，今天虽 持续抛出美元，但力道已大不如前，〞土洋对决〞的结果，外资略占上风，台币进一步收低。 今天台币收在30.471，创逾两个月新低，此前收盘新低为4月12日的30.556。 多数新兴亚币周三下滑，油价重拾跌势滑落至七个月低点令交易员感到紧张不安，盖过美国指数提供商MS CI明晟将中国A股纳入其指标指数的影响。 台湾股市周三震荡收涨，连五日收红，加权股价指数收涨0.24%。台湾证券交易所周 三资料显示，外资及陆资在台股买超24.60亿台币，连五个交易日买超共计94.85亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘水准一致 ；目前一个月美元/台币远汇报30.450/30.490，上日收在30.465。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.400-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.471 30.401 30.419-30.495 30.440 8.24 6.08 司 元太外汇经纪公 30.468 30.400 30.420-30.480 30.450 3.935 3.46 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.145/-0.115 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)