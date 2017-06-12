台湾汇市：台币连五贬创逾半月新低，外资大卖台股净汇出逾两亿美元

* 台币收贬并创逾半个月新低，因外资大举汇出 * 外资卖超台股138亿台币，净汇出逾两亿美元 * 出口商狂抛美元，惟不敌外资及军款汇出力道 * 明日台币兑美元区间料在30.122-30.220 路透台北6月12日 - 台币兑美元周一出量收贬并创逾半个月新低；交易员指出，在外资大卖台股 并净汇出逾两亿美元，加上少量军款汇出，促使台币开低走低收贬，呈连五贬走势。 他们表示，受美国科技类股重挫及市场忧美联储(FED)本周将升息，近日外资转趋汇出，今天更是扩大台 股卖超至138亿台币，午后汇出力道明显增强，盘中出口商虽进场抛出美元，惟力道不敌外资买盘，致台币进 一步收低。 〞外资怕美国要升息而汇出、出口商担心台币升破30块，下午狂抛美金，但本洋对决的结果，出口商不敌 外资买汇力道，台币再收跌。〞一大型银行交易员说。 资深汇银人士指出，随美国FED开会进入倒数，近日外资大都站在买方(买入美元)并汇出，主要是这波汇 入并投资台股的外资，不仅是欧美国家的资金，当中还有不少是来自新兴市场的政府投资公司，及寿险业者委 托外资操作的资金，因考量操作绩效，外资〞有赚先跑〞而汇出。 另一资深汇银人士亦称，今天外资在台股卖超逾百亿台币且净汇出逾两亿美元，台币出量收贬，〞出口商 也很多(抛汇)，但外资汇出力道比较强。〞 他们表示，短线虽有出口商潜在美元卖盘，但这波外资汇出力道不容小觑，短线台币仍偏贬，观察重点则 在本周美国FED会后声明，及是否释出未来缩表时程等讯息。 今日台币收在30.176创逾半个月新低，此前收盘新低为5月24日的30.183。 多数亚洲货币周一在窄幅区间交投，追随美元的走势；本周稍晚的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议 料将升息。 台湾股市周一收低并创逾一周低点，且为连续第二日下跌。台湾证券交易所周一资料显示， 外资及陆资在台股卖超138.22亿台币，连两个交易日卖超共计171.99亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增 ；目前一个月美元/台币远汇报30.190/30.250，上日收在30.145。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.122-30.220。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.176 30.108 30.115-30.178 30.155 8.22 5.39 司 元太外汇经纪公 30.176 30.106 30.115-30.180 30.130 5.28 3.59 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.155/-0.125 -0.180-0.150 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)