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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 17:46 BJT

台湾汇市：台币连五贬创逾半月新低，外资大卖台股净汇出逾两亿美元

    * 台币收贬并创逾半个月新低，因外资大举汇出
    * 外资卖超台股138亿台币，净汇出逾两亿美元
    * 出口商狂抛美元，惟不敌外资及军款汇出力道
    * 明日台币兑美元区间料在30.122-30.220

    路透台北6月12日 - 台币兑美元周一出量收贬并创逾半个月新低；交易员指出，在外资大卖台股
并净汇出逾两亿美元，加上少量军款汇出，促使台币开低走低收贬，呈连五贬走势。
    
    他们表示，受美国科技类股重挫及市场忧美联储(FED)本周将升息，近日外资转趋汇出，今天更是扩大台
股卖超至138亿台币，午后汇出力道明显增强，盘中出口商虽进场抛出美元，惟力道不敌外资买盘，致台币进
一步收低。
    
    〞外资怕美国要升息而汇出、出口商担心台币升破30块，下午狂抛美金，但本洋对决的结果，出口商不敌
外资买汇力道，台币再收跌。〞一大型银行交易员说。
    
    资深汇银人士指出，随美国FED开会进入倒数，近日外资大都站在买方(买入美元)并汇出，主要是这波汇
入并投资台股的外资，不仅是欧美国家的资金，当中还有不少是来自新兴市场的政府投资公司，及寿险业者委
托外资操作的资金，因考量操作绩效，外资〞有赚先跑〞而汇出。
    
    另一资深汇银人士亦称，今天外资在台股卖超逾百亿台币且净汇出逾两亿美元，台币出量收贬，〞出口商
也很多(抛汇)，但外资汇出力道比较强。〞
    
    他们表示，短线虽有出口商潜在美元卖盘，但这波外资汇出力道不容小觑，短线台币仍偏贬，观察重点则
在本周美国FED会后声明，及是否释出未来缩表时程等讯息。
    
    今日台币收在30.176创逾半个月新低，此前收盘新低为5月24日的30.183。
       
    多数亚洲货币周一在窄幅区间交投，追随美元的走势；本周稍晚的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议
料将升息。
    
    台湾股市周一收低并创逾一周低点，且为连续第二日下跌。台湾证券交易所周一资料显示，
外资及陆资在台股卖超138.22亿台币，连两个交易日卖超共计171.99亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅扩增
；目前一个月美元/台币远汇报30.190/30.250，上日收在30.145。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.122-30.220。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.176    30.108  30.115-30.178   30.155     8.22       5.39
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.176    30.106  30.115-30.180   30.130     5.28       3.59
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期           0.010/0.020                -0.005/0.005
 美元/台币六个月期          -0.155/-0.125               -0.180-0.150
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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