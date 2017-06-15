台湾汇市：台币连八贬收创逾一个月新低，因美升息外资净汇出逾两亿美元

* 外资大举汇出，台币连八贬并创逾一个月新低 * 美国FED升息确立，外资净汇出逾两亿美元 * 出口商采取缓抛汇策略，台币进一步收低 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.350 路透台北6月15日 - 台币兑美元周四收小贬，续创逾一个月新低。交易员表示 ，今天外资在台股虽转呈小幅买超，但仍大举汇出，且净汇出金额超过两亿美元，促使台币 进一步收贬，并呈连八日收低；短线观察重点在台股表现及外资动向。 他们表示，美联储(FED)如市场预期升息一码，今天日圆及新加坡元等亚币均走强，惟 台币受到外资持续大举汇出，加上出口商采取缓步抛汇策略，使台币走势相对偏弱。 〞今天外资出去比较多，因为大家都在等美国FED升息确立后，才决定汇出。〞一资深 汇银人士说。 一大型外资保管行交易员亦称，今天外资汇出的量的确较前数日多，汇出力道明显增强 ，主要是美国FED升息并公布缩表计划细节，促使外资进一步汇出，〞外资动向相当重要， 短线而言，外资还是偏汇出。〞 前述资深汇银人士称，外资大举汇出，但出口商抛汇力道却不及以往强劲，主要是这波 出口商卖汇不是为了台币资金调度所需；而是考量万一台币再走升，手中持有美元将出现汇 损，因而抛出美元；因此，最近出口商都是慢慢的、待台币贬到他们满意的汇价才卖出；但 相对的，外资汇出力道强劲，致台币连八贬。 他们并指出，随着美国升息确立，今天外资在台股转呈小买超，台股指数亦守稳在万点 之上，但台币仍趋贬，短线观察重点为外资在台股是否持续买超，以及台股指数能否守住万 点大关。 多数亚洲货币周四小涨，因美元回落。美国通胀数据逊于预期，让投资者质疑美联储今 年是否还会有第三次升息，这使得美元承压。 台湾股市周四缩量微幅收高，加权股价指数收升0.16%。台湾证券 交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为买超1.59亿台币，中止先前连四个交易日卖超 共计276.82亿台币。 今天台币兑美元收贬1.7分，报30.247，续创逾一个月低位，此前收盘新低为5月10日的 30.266。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与 上日尾盘相近；目前一个月美元/台币远汇报30.323/30.354，上日收在30.15 6。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.150-30.350。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.247 30.230 30.184-30.252 30.195 8.39 7.24 司 元太外汇经纪公 30.247 30.229 30.180-30.250 30.180 4.71 4.25 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.210/-0.180 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)